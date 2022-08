Novo posto do E+ Reciclagem é reativado em Castanhal no município

A Praça do Estrela, localizado em Castanhal reabreiu o posto de coleta de resíduos recicláveis do projeto E+ Reciclagem da Equatorial Energia Pará. O projeto tem como objetivo promover iniciativas sustentáveis voltadas para difundir a cultura da coleta seletiva, descarte consciente e destino correto de resíduos sólidos, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.

O Programa E+ Reciclagem, desde de 2015, concedeu mais de 500 mil de reais em bonificação nas faturas de energia. Nesse período, foram mais de 13,6 mil toneladas de resíduos recicláveis que deixaram de poluir o meio ambiente e cerca de 21 mil clientes bonificados.

Como funciona

A partir da quantidade e do tipo de material levado ao posto de coleta do E+ Reciclagem, o valor de bônus na fatura de energia é estabelecido. Este desconto pode ser aplicado na fatura de energia do cliente ou pode ser doado a uma instituição social.

Não há limite para o desconto, se a pesagem dos materiais superar o valor mensal da conta de energia do cliente, por exemplo, o crédito restante é convertido em desconto na próxima fatura de energia.

Resíduos aceitos no projeto



• Resíduo orgânico: óleo de cozinha.

• Papel: livros, revistas, encartes, jornais, papelão e embalagens longa vida (TetraPak).

• Plástico: pet, plástico duro, plástico filme e PVC (canos e forros).

• Metal: aço inox, alumínio, ferro, bronze e chumbo.

• Vidro: pote de vidro com tampas plásticas (doação para a Santa Casa)- não gera desconto na conta.



Serviço

Local: Praça do Estrela

Endereço: Tv. Cônego Leitão, Estrela

Funcionamento: Segunda a sexta: 08h às 12h e das 13h às 17h

Sábado: 08h às 12h

Foto: Arquivo Divulgação – Ascom Equatorial