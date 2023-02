Novo presidente da Aclep visita o Estádio Mangueirão que está prestes a ser reaberto

Para conhecer todos setores do “Estádio Mangueirão”, o novo presidente da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará – Aclep, o radialista Jesiel Lopes, visitou o “Colosso do Bengui” atendendo gentilmente ao convite do diretor Maurício Bororó. Na ocasião, o convidado foi recepcionado, além de Bororó, pelo diretor de Segurança do estádio, coronel Cláudio Santos.

Bororó e Santos proporcionaram uma recepção magnífica mostrando os espaços que serão destinados aos integrantes da imprensa esportiva. Depois foi a vez dos engenheiros responsáveis de diversas áreas técnicas explicarem os novos setores que serão utilizados pelo público e também pela imprensa durante as disputas no gramado.

“Agradeci a recepção proporcionada pelo diretor do “Estádio Mangueirão”, assim como pelo coronel Cláudio Santos, e os engenheiros que explicaram calmamente como será o novo “Mangueirão” entregue ao público. Fiquei impressionado pelo que vi a nível de beleza do nosso estádio que nada ficará devendo aos demais estádios do Brasil, pois a estrutura é de fato de primeira e faz lembrar os estádios da Europa. E parabenizo o nosso governador Hélder Barbalho, que vem dando todo apoio em todos setores para conclusões dos trabalhos com materiais utilizados de alto nível e vamos aguardar com entusiasmo a inauguração do nosso Mangueirão”, disse disse Jesiel Lopes, muito satisfeito.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar