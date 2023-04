Novo procurador-geral de Belém é empossado e anuncia projetos prioritários

O novo procurador-geral do município de Belém, Miguel Gustavo Carvalho Brasil Cunha, tomou posse oficialmente na tarde desta segunda-feira, 3, no Gabinete Municipal.

A cerimônia simbólica contou com a presença de servidores da Procuradoria-Geral do Município de Belém (PGM) e de parte do secretariado municipal. O prefeito Edmilson Rodrigues destacou a importância do órgão jurídico da Prefeitura Municipal de Belém.

“Tive um certo privilégio de instituir a Procuradoria do Município como política de estado. Hoje temos uma Procuradoria que precisa crescer e se fortalecer, cada vez mais, com um quadro técnico de altíssimo nível. A PGM está nas mãos de um procurador que é um dos precursores da carreira. É respeitado pela sua sabedoria técnica e capacidade de reconhecer o valor do trabalho coletivo”, proferiu o prefeito.

Desafio

Miguel Gustavo Carvalho atua na gestão municipal desde 1998, por meio de concurso público. É mestre em Direito e Desenvolvimento da Amazônia pela Universidade Federal do Pará (UFPA). O novo gestor da PGM ressaltou os principais desafios na nova atuação.

“Fortalecer o desenvolvimento das ações do município de Belém, trabalhar na política fiscal em favorecimento aos contribuintes de menor renda, viabilizar ações de direito urbanístico para a melhoria da cidade, trabalhar na mobilidade urbana, dar atenção à saúde básica e tudo aquilo que a Procuradoria puder colaborar”, destacou.

Texto: Victor Miranda

Colaboração: Lucas Freire

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé