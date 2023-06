Novo protótipo facilitará o tratamento de doenças respiratórias em comunidades ribeirinhas do Pará 

Um protótipo de aparelho auxiliar para respiradores está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em parceria com a Hydro. A pesquisa que nasceu durante a pandemia de Covid-19, tem o objetivo de adaptar o aparelho para torna-lo móvel e utilizável em ambulâncias e ambulanchas, especialmente em regiões da Amazônia onde o acesso é possível apenas por meio de rios.

O protótipo chama atenção pela sua capacidade de funcionar sem a necessidade de energia elétrica. O aparelho utiliza um tanque de oxigênio e ar comprimido para manter o respirador em funcionamento, o que o torna independente de fontes de energia externa. A duração do funcionamento depende da capacidade de armazenamento do cilindro, o que pode ser uma solução eficiente para áreas com restrições no fornecimento de energia.

O projeto contou com alguns desafios, como o desenvolvimento de um protótipo de acionador automático de Ambu, utilizado em unidades de terapia intensiva (UTIs), que está atualmente na segunda fase de estudos. Além disso, o sistema pneumático foi mantido como uma abordagem predominante, devido à necessidade de independência elétrica do aparelho, o que pode beneficiar cidades com deficiência energética. Outro desafio foi o desenvolvimento de um sistema gerenciador para tratar e mostrar aos gestores os dados colhidos pelos sensores.

O projeto se destaca também pelo baixo custo de produção do aparelho, que utiliza peças facilmente encontradas, como o raspberry, e tem um custo estimado de apenas R$ 3 mil em equipamentos e acessórios. Além disso, o tempo de produção é rápido, podendo o aparelho ser montado em uma semana, desde que todas as peças necessárias estejam disponíveis.

O projeto também já está em processo de submissão de patente e tem rendido resultados significativos, como a publicação de um artigo internacional e uma dissertação de mestrado. O protótipo já está funcionando e os próximos passos incluem o desenvolvimento de uma versão 2.0, com forco em aspectos como ruído, transporte no manuseio, sistema de bateria e adaptação para um sistema portátil, a fim de ser utilizado em barcos e ambulâncias.

Crédito: divulgação