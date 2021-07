Novo Repartimento: PC realiza Operação “Dom Quixote” e apreende 3 mil pés de maconha

A Polícia Civil da Delegacia de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, deslanchou, na tarde desta quarta-feira (28), a Operação “Dom Quixote” e descobriu uma plantação com três mil pés de maconha na zona rural do município. Durante a operação, também foram apreendidas armas de fogo e três pessoas suspeitas de plantar, cultivar e vender a droga foram presas.

A ação, coordenação pelo delegado Ricardo Vieira, deu cumprimento ainda a mandados de busca e apreensão na localidade. Segundo o delegado, durante os procedimentos foi descoberta a roça, onde estava plantada a droga.

Todos os pés foram arrancados e destruídos. Ainda na localidade foram apreendidos 70 kg da erva, que já estava ensacada e pronta para ser vendida, assim como apreendidas três armas de fogo municiadas.

Três pessoas que estavam na localidade foram presas. Elas seriam responsáveis por plantar, cultivar e vender a maconha. Segundo o delegado, com as prisões e apreensão da droga foi desarticulada uma associação criminosa, que estava cultivando e vendendo a erva no município, assim como distribuindo o entorpecente para outras localidades.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu