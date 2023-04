Novo representante do Unicef visita Belém e conhece ações desenvolvidas em parceria com a Prefeitura Municipal

O novo representante no Brasil do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Youssouf Abdel-Jelil, visitou nesta segunda-feira, 24, a Prefeitura de Belém, onde conheceu as ações realizadas pelo município na área da infância e adolescência e reafirmou os compromissos com a parceria entre as duas instituições.

O prefeito Edmilson Rodrigues, acompanhado do vice-prefeito, Edilson Moura, de secretários municipais e conselheiros e conselheiras adolescentes do programa “Tá Selado” receberam o representante do Unicef- Brasil no gabinete municipal. Youssouf Abdel-Jelil assumiu o cargo em janeiro deste ano.

Compromisso com a infância e adolescência

“A Prefeitura tem se comprometido com as agendas propostas pelo Unicef, a agenda da primeira infância, proteção, água e saneamento”, afirmou a chefa em exercício do escritório Unicef em Belém, Ida Oliveira.

Ela enfatiza que o Unicef tem conseguido trazer para dentro da Prefeitura de Belém as discussões de todos os processos de qualificação das equipes e melhoria da oferta de serviços. “A gente vê na Prefeitura de Belém um compromisso real na implantação e realização de direitos de crianças e adolescentes. E nada mais natural do novo representante conhecer um pouco dessa experiência”, ressaltou Ida.

Após a exibição do vídeo explicativo sobre o sistema de funcionamento do Fórum Permanente de Participação Cidadã Tá Selado, os conselheiros e conselheiras adolescentes (Vitor Hugo, Oliveira Maria Nielly Soeiro, Louene Dielly Pinheiro e Gardelys Cooper) contaram a experiência de participar das ações da Prefeitura de Belém, em parceria com o Unicef.

Entre as diversas ações destacam-se as referentes à Dignidade Mentrual, na qual o Unicef, em parceria com a gestão municipal, distribuiu cerca de 30 mil absorventes, e também realizou diálogos com adolescentes nas escolas municipais sobre Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos com foco na dignidade menstrual.

Voz e dignidade

“Conversei com todos os presentes aqui hoje, sobre a importância desse evento, de como nós adolescentes estamos tendo cada vez mais voz e estamos conseguindo o que queremos”, afirmou a conselheira Louene Pinheiro,16 anos.

A prefeita do Tá Selado e representante da etnia Warao, Gardelys Cooper, disse: “O encontro foi importante em representar a minha etnia Warao e mostrar que nós estamos lutando pelos nossos direitos”.

“É uma honra muito grande receber o representante do Unicef, Youssouf Abdel-Jelil. A parceria com o Unicef aqui é muito intensa”, garantiu o prefeito Edmilson Rodrigues. Ele reafirmou que a gestão municipal tem respeito e compromisso com a causa da criança e do adolescente e citou ações, como a distribuição de absorventes em parceria com o Unicef até as Unidades Amigas da Primeira Infancia (UAPI), que já se aproximam de 35, o que inclui os CRAS, algumas unidades de saúde e várias escolas. “Isso representa o desenvolvimento de políticas públicas profundas”, afirmou o prefeito.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Ryssa Tomé/Comus