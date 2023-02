Novo salário mínimo de R$ 1.302,00 continua comprando pouco

Mesmo em vigor desde 1º de janeiro de 2023, o novo salário mínimo (SM) oficial no Brasil de R$ 1.302,00 ainda compra pouca coisa. Equivalendo a R$ 43,40 por dia de trabalho e cerca R$ 5,43 por hora de trabalhada, o reajuste ficou do novo salário em 7,42% tomou como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE), acumulado no ano passado em 5,93%, com ganho real atingiu 1,41%. Este percentual de ganho real foi adicionado pela primeira vez no Salário Mínimo nos últimos quatro anos.



Diferentemente do que já havia sido anunciado de forma antecipada pelo Governo Bolsonaro (Salário Mínimo de R$ 1.302,00), o Congresso Nacional também aprovou o Orçamento para o ano de 2023 com a incorporação do valor do novo Salário Mínimo de R$ 1.320,00. Este valor, recentemente, foi anunciado pelo Governo Federal e tem a promessa de entrar em vigor a partir de 01.01.2023, assim como também a divulgação de uma nova proposta de valorização do Salário Mínimo em discussão conjunta com as Centrais Sindicais.



Nos últimos dois anos, a inflação acumulou alta em 12 meses, a partir do segundo semestre de 2020, como resultado basicamente da elevação dos preços de três grupos de itens que compõem os orçamentos familiares: alimentação e bebidas, transportes e habitação. Isso significa que os trabalhadores com renda muito próxima ao valor do salário mínimo foram os mais afetados com o rebaixamento drástico do poder de compra. Nada mais justo e correto que fossem compensados com algum ganho real de salário (via aumento real do salário mínimo) para enfrentar 2023, o aumento real recente de 1,41% é insuficiente para colocar o piso salarial nacional em rota de recuperação, como ocorria até 2016.



Além de seu baixo poder aquisitivo, verificado ao longo dos cerca de 80 anos de sua existência, o Salário Mínimo no Brasil até bem pouco tempo tinha se transformado em moeda política. É só lembrar as promessas de campanha e dos debates calorosos no Congresso Nacional a respeito do mesmo.



Segundo avalição do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, o novo Salário Mínimo de R$ 1.320,00 ainda deverá continuar comprando pouco, por uma serie de fatores, principalmente pela elevação brutal dos preços dos principais produtos básicos em especial os alimentos. No mês passado (Janeiro/2023), por exemplo, a Cesta Básica dos Paraenses, pesquisada pelo órgão custou quase R$ 655,00, comprometendo na sua aquisição cerca de 54,00% do atual Salário Mínimo de R$ 1.302,00.



Mesmo com o novo mínimo de R$ 1.320,00 a situação muda um pouco, mas não o bastante para que o mínimo atenda os preceitos constitucionais, onde o trabalhador pudesse ter o direito a habitação, vestuário, transporte, educação, alimentação, lazer, etc.



Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, segundo os dados da PNAD/Continua do IBGE, em todo o Pará, quase dois milhões de pessoas recebem como remuneração máxima mensal até um salário mínimo. Neste contexto, a política de recuperação do Salário Mínimo com aumentos reais, pode se tornar em um poderoso instrumento de transformação social e do injusto perfil de distribuição de renda no Pará e em todo o Brasil.



Imagem: Reprodução