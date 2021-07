Novo técnico Bicolor destaca importância do mando de campo

Já está em Belém o novo técnico do Paysandu Roberto Fonseca. Ele chegou na tarde de ontem (terça-feira, 27), um dia depois de ter sua contratação oficializada pela Diretoria Bicolor. O professor seguiu direto para o Estádio Leônidas Castro, na Curuzu, onde conheceu as instalações, foi apresentado à imprensa e se reuniu com o grupo de trabalho. Ele chegou acompanhado do auxiliar-técnico Roberto Júnior.



O treinador foi recebido pelo presidente Mauricio Ettinger, os vices Abelardo Abelha e Felipe Fernandes, e os demais integrantes da direção do Papão da Curuzu. O novo comandante conversou com os novos colegas e alguns atletas, mas somente a partir de amanhã irá dirigir as atividades à beira do gramado.



Em sua primeira entrevista coletiva, Roberto Fonseca afirmou que o desafio agora é fazer valer o mando de campo. “Acredito que primeiro tem de vir a retomada dentro da competição em casa, onde tem de ser sempre nossa fortaleza. Dentro da nossa casa, do nosso lar, temos de ser fortes. Temos de colocar na cabeça dos nossos jogadores. Esse é o nosso primeiro objetivo. Temos de trabalhar por objetivos, e o primeiro é esse. Depois buscar uma classificação e depois o mais importante que é o acesso”, destacou.

SAÍDA

Por outro lado, o preparador físico Rodrigo Rezende, que havia sido contratado juntamente com o ex-técnico Vinícius Eutrópio, pediu desligamento e também deixou o clube. A comissão técnica bicolor segue com os preparadores físicos Aaron e Roberto Onety.

FOTO

O presidente Mauricio Ettinger apresentou a equipe de trabalho ao novo comandante

Imagem: Jorge Luís Totti