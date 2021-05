Novo técnico se diz feliz por comandar o Papão

Anunciado no começo da noite de ontem, quarta-feira (19) para comandar a equipe de futebol profissional do Paysandu Sport Club no Campeonato Brasileiro da Série C, o técnico Vinícius Eutrópio vai desembarcar em Belém no próximo sábado (22), juntamente com seu auxiliar-técnico, Felipe Sampaio, e o preparador físico Rodrigo Resende. Já no domingo, o trio assistirá ao jogo que decidirá o Parazão 2021, entre o Bicola e a Tuna Luso Brasileira, às 17h, no Estádio Banpará Curuzu. Os informes são da Agência do Papão da Curuzu.



O treinador de 53 anos garantiu que vai se empenhar ao máximo para alcançar o principal objetivo do Papão na temporada, que é conquistar o título e voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, onde o Papão é Bicampeão nacional. “Eu chego ao Paysandu para conquistar o acesso à Série B. Estou muito feliz por ter sido escolhido pela diretoria para fazer parte desse grande projeto. É um privilégio poder treinar esse grande clube”, ressaltou o novo professor que já foi treinador da Chapecoense, entre vários clubes de renome no futebol brasileiro.



Mineiro da cidade de Mutum, o ex-jogador Vinícius Eutrópio iniciou sua carreira fora dos gramados em 2000, no Athletico-PR, onde ocupou os cargos de coordenador de futebol, auxiliar-técnico e treinador. Já disputou várias edições da Copa Libertadores da América e é professor da CBF Academy. Ele também atuou em outros nove clube brasileiros, além de acumular trabalhos em equipes da África do Sul, Bolívia, Emirados Árabes Unidos e Portugal.

O novo comandante vai estrear no próximo dia 29 de maio, quando o Paysandu irá enfrentar o Tombense-MG, no Estádio Antônio de Almeida, às 19h, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Foto: Reprodução