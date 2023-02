Novo Terminal Hidroviário de Icoaraci começa a ser viabilizado com assinatura da Ordem de Serviço

A Prefeitura de Belém e Governo do Estado confirmam mais uma parceria com a assinatura da ordem de serviço para o início das obras do novo terminal hodroviário de Icoaraci. A assinatura foi na manhã deste domingo, 12, pelo prefeito Edmilson Rodrigues e o governador, Helder Barbalho.

Serão investidos aproximadamente R$ 8 milhões na construção da estrutura, com a previsão de 18 meses de entrega da obra, que será custeada com recursos de emenda parlamentar do deputado José Priante, destinada à construção do terminal. A assinatura foi realizada na rua Siqueira Mendes, no distrito de Icoaraci, em frente ao local onde será erguido o novo terminal.

Melhor infraestrutura

O espaço será construído em uma área municipal de 650 metros, cedida pela Prefeitura de Belém para a implantação do terminal hidroviário. A área naval construída terá 350 m², contendo passarela coberta, rampa metálica articulada coberta, flutuantes e píer para a atracação de embarcações.

“Essa obra vai possibilitar que turistas do mundo inteiro venham conhecer Belém e ilhas, e também ao trânsito de milhares de pessoas que poderão vir para a Conferência do Clima da ONU, quando vamos receber diversas autoridades do mundo inteiro, movimentando economias locais, atraindo negócios e fortalecendo a cadeia de geração de renda para a cultura do município. Belém só tem a ganhar, principalmente quando todo mundo une forças”, informou o prefeito Edmilson Rodrigues.

Estrutura – O novo terminal hidroviário de Icoaraci contará com áreas de embarque e desembarque, guichês, banheiros, lojas, restaurantes, decks e espaços para exposições. “Hoje, iniciamos a construção de um novo capítulo, aproveitando que Icoaraci pode ser uma porta de entrada para Belém. Permitirá a embarcação de grande porte, transatlântico que podem chegar”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Mobilidade – O terminal hidroviário vai permitir o embarque e desembarque para quem reside ou visita as ilhas de Belém e do estado, fomentando o turismo na região e melhorando a mobilidade da população destas localidades. As ilhas de Cotijuba, Outeiro e também do Marajó poderão ser destinos que sairão com frequência do novo terminal de Icoaraci.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Marco Barbosa/COMUS