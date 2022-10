Novo Terminal Hidroviário de Melgaço deve atender cerca de 28 mil usuários

Cerca de 28 mil habitantes do município de Melgaço, no arquipélago do Marajó, serão beneficiados pelo Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas da cidade, que entrou em fase de acabamento dos trabalhos. Executada pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), as obras de reconstrução e adequação do espaço vão oferecer mais conforto e segurança aos marajoaras.

No momento, os operários realizam os serviços de execução das rampas e escadas de acesso ao terminal de cargas e passageiros, assentamento de revestimento nos banheiros, e pintura das grades metálicas. Em breve, será instalado o conjunto naval, que contempla rampa articulada e flutuante para embarque e desembarque de passageiros. As obras são realizadas de acordo com as normas da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão que regulamenta portos de todo o Brasil.

“Em Melgaço, onde as condições de atracações de embarcações são precárias, vamos entregar um terminal moderno, com conjuntos navais que facilitarão o embarque e desembarque de passageiros. Dessa maneira, vamos dar mais conforto e segurança à população, além de aumentar a autoestima dos usuários, que por muito tempo viajavam por portos inadequados na cidade. O Governo continua avançando na infraestrutura portuária por todo o Pará, e vamos contemplar todos os terminais do Marajó”, frisa Abraão Benassuly, presidente da CPH.

Assim como os demais portos construídos e reconstruídos pela CPH, o terminal será equipado com cadeiras confortáveis, carrinhos para bagagem, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. Já a obra naval contempla a instalação de rampa metálica biarticulada coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros, equipamentos que o antigo porto não tinha.

No arquipélago do Marajó, o Governo do Pará já entregou os terminais hidroviários de Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari e Cachoeira do Arari. Todos os portos da região serão contemplados pelo Estado.