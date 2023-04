Novo Terminal Hidroviário de Mosqueiro será inaugurado no Dia do Trabalhador, 1º de maio

O novo Terminal Hidroviário de Mosqueiro está previsto para ser inaugurado no próximo 1º de maio, data dedicada trabalhador brasileiro. O local está aberto à visitação pública desde o início deste mês e a expectativa é de incorporar o espaço aos demais elementos turísticos da praça da Vila, como a tapiocaria, a igreja Matriz e o Mercado Municipal de Mosqueiro.

Desde a reabertua, o local tem sido bastante visitado. Segundo a administração do terminal, mais de 3 mil pessoas já foram ver como ficou o novo espaço público. A Prefeitura de Belém receberá o terminal do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Denit), órgão vinculado ao Ministério da Infraestrutura, depois da inauguração oficial.

Solenidade

Na manhã desta segunda-feira, 24, uma comitiva formada por Ana Valéria Borges, da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob); Vanessa Egla, agente Distrital de Mosqueiro; Christiane Ferreira, secretária municipal de Meio Ambiente; e o jornalista Iran Souza, do cerimonial da PMB, visitou o espaço e as áreas adjacentes, visando à solenidade de inauguração.

O grupo saiu do porto Princesa Isabel, no bairro da Condor, na capital paraense, e seguiu de barco até o distrito de Mosqueiro. A viagem teste durou pouco mais de quarenta minutos até chegar ao terminal.

“Estamos tomando as providências para realizar uma solenidade bem bonita. Toda área adjacente está sendo vistoriada para receber os serviços de limpeza, capina, sinalização, entre outros”, explicou Vanessa Egla, gestora da Agência Distrital.

Melhoria para o turismo e população local

Com a inauguração do novo trapiche de Mosqueiro, será uma alternativa para a ilha a viagem pelo rio, além de rápida, com belas paisagens pelas águas do rio Pará: uma forma de melhorar o sistema de turismo do município de Belém, que poderá sediar a Conferência do Clima (COP-30), em 2025, com a previsão de receber milhares de pessoas do mundo inteiro.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, durante seminário sobre mobilidade, realizado neste mês de abril, informou que o sistema de transporte é entendido como uma problemática em todo o Brasil.

“Precisamos debater essa temática, pensar uma política para o território nacional e, ao mesmo tempo, para a Região Metropolitana de Belém e garantir com qualidade o direito de ir e vir do cidadão”, ressaltou o prefeito.

“A mobilidade urbana é um ponto fundamental para melhorar a qualidade de vida do nosso povo”, reforçou Edmilson Rodrigues. “O transporte coletivo é determinante, especialmente no cotidiano dos que mais precisam”.

Turismo

Ainda sob a administração do Dnit, o novo terminal hidroviário já virou point de turismo. Nesta segunda-feira, a aniversariante Lindinalva Pires aproveitou a visita para registrar a passagem dos seus 50 anos. Ela estava acompanhada da amiga Laís Sales e do filho Allefe Pires. “Mosqueiro já merecia um lugar como este, tá lindo mesmo e vai melhorar o turismo, também”, disse Lindinalva.

Um grupo de estudantes da escola Honorato Filgueiras também visitou o ambiente, fazendo um piquenique. Para eles, a mudança do velho trapiche para o moderno terminal hidroviário renderia temas de redação e trabalhos escolares. “Eu pesquisaria mais sobre o histórico desse lugar, porque é muito lindo”, comentou a estudante Evelim Rodrigues.

Trapiche

O novo terminal hidroviário de Mosqueiro substitui o velho trapiche de madeira. Segundo relatos do livro “Ilha de Mosqueiro: história e tradições”, do escritor mosqueirense Claudionor Wanzeller, o trapiche tem seus primeiros registros no século XIX e em 1891 recebeu uma longa reforma. Nesse período, Mosqueiro recebia visita dos barões da borracha e o transporte fluvial era o único meio de transporte para chegar à ilha.

Já em 1908, segundo a narrrativa do professor Wanzeller, ocorreu a inauguração oficial do novo trapiche em armação de ferro, pista de madeira e uma cobertura em estilo arquitetônico francês.

O trapiche foi por décadas a porta de entrada para Mosqueiro. O livro do escritor mosqueirense pontua que no local atracavam navios como Gaivota, Mosqueiro, Soure, entre outros; o mais famoso deles era o navio Presidente Vargas, que operou a linha no período de 1958 a 1972, até naufragar e afundar em frente à cidade de Soure, no arquipélago do Marajó.

Visitação

Quem estiver em Mosqueiro e quiser visitar o novo terminal pode fazê-lo de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h. O funcionamento aos sábados é até o meio-dia e aos domingos não abre. O terminal fica em frente à praça da Vila, centro de Mosqueiro.

Texto: Selma Amaral

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Agência Distrital de Mosqueiro