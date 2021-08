Novo Terminal Hidroviário em Marudá

O terminal hidroviário do distrito de Marudá em Marapanim, localizado no Nordeste Paraense será reconstruído em breve pela Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) . O presidente da companhia, Abraão Benassuly, recebeu em gabinete o prefeito de Marapanim, Anderson Dias, que propôs junto a companhia de portos e hidrovias do estado a revitalização do terminal de Marudá.

A companhia ficara responsável por elaborar o projeto naval da obra, já a prefeitura ficará responsável pelo projeto civil. Em seguida será iniciada a licitação para o começo da obra.

O novo porto de Marudá deve receber na sua reformar assentos confortáveis, banheiros, guichês, para vendas de passagens, lanchonetes, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. Já nas suas instalações receberá rampa metálica coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros.

Foto: Perfil da CPH do Pará