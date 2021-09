Novo terminal hidroviário será entregue no dia 1º de outubro no Baixo Amazonas

Terminal Hidroviário de Óbidos será entregue totalmente revitalizado nesta sexta-feira 1° de outubro, pelo Governo do Pará. O novo Terminal Hidroviário De Passageiros e Cargas de Óbidos, no Baixo Amazonas irá atender mais de 50 mil habitantes do município e auxiliar na integração do modal hidroviário paraense.

A cerimônia da entrega do novo terminal da obra será realizada no município de Baixo Amazonas, e conta com a presença de autoridades local e do estado, como o Governador Helder Barbalho e o presidente da CPH, Abraão Benassuly.

O espaço ganha novas salas de embarque, sala para órgãos oficiais, banheiros masculino, feminino e para pessoas com necessidades especiais, lanchonete, guarda-volumes e guichês para vendas de passagens, o terminal contará com uma estação de tratamento de esgoto (ETE), sinalização interna, e novas instalações elétrica e hidrossanitário.

O investimento para reconstruir e adequar o local foi de 4 milhões, de acordo com as normas da agencia nacional de transportes aquaviários (Antaq).

A nova estrutura poderá atender cerca de 17 mil passageiros ´por mês, que farão viagens para municípios do Pará e amazonas. O terminal vai contribuir na integração modal hidroviário paraense, que compõem o quadro com os terminais de Terra Santa, Faro, Curuá, Prainha, Almeirim e Santana do Tapará, já entregues no baixo amazonas pela CPH. Em breve, a CPH vai inaugurar o terminal rodoviário considerado o mais moderno do Brasil, o terminal de Santarém.



