Novo vidro Gorilla Glass protege lentes de câmeras de celulares

A fabricante Corning, responsável pela tecnologia de proteção de telas Gorilla Glass, anunciou nesta quinta-feira (22) uma nova camada de proteção para dispositivos móveis.

Trata-se da Gorilla Glass with DX/DX+, uma película de vidro que não atua nas telas, como normalmente acontece, mas sim na superfície das lentes de câmeras traseiras. Como os smartphones agora trazem cada vez mais sensores e eles ocupam um espaço cada vez maior do corpo do dispositivo, a companhia optou por focar na proteção desses componentes.

A diferença entre as versões DX e DX+ está na resistência e, provavelmente, a versão mais poderosa será restrita a modelos mais caros. Segundo a Corning, ela traz números próximos aos de superfícies de safira.

O desafio é grande: a proteção precisa, ao mesmo tempo, ampliar a resistência contra batidas e arranhões e permitir a entrada natural de luz para a região do obturador — ou seja, sem comprometer o desempenho da câmera.

Segundo a Corning, a tecnologia permite a entrada de 98% da luz ambiente e é tão resistente quando o Gorilla Glass tradicional. Essas taxas são melhores que as de outras marcas em ao menos 3%.

Por enquanto, não há detalhes sobre quando smartphones chegarão trazendo Gorilla Glass with DX/DX+, mas lançamentos dos próximos meses no mercado de modelos top de linha já podem contar com a novidade.

Fontes

Corning