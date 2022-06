Novorizontino X Sampaio Corrêa | Campeonato Brasileiro Série B | 07.06.2022

Na noite desta terça-feira (7) o Grêmio e Novorizontino entram em campo na Arena, pela décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro a partir das 21h30.

O Grêmio ocupa a quinta colocação, com 14 pontos, quatro atrás do Vasco, nas últimas rodadas o time obteve uma derrota e quatro empates.

Já o Novorizontino, está a três jogos sem saber o gostinho de vitória, o time ocupa a sexta posição com 14 pontos. Em ultima partida a equipe ficou no zero a zero com o Sampaio Corrêa em casa.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação