Novos agentes de trânsito são capacitados para atuação em Santarém

Cinquenta candidatos aprovados para o cargo de Agente de Trânsito, no concurso público nº 001/2021, que estão participando do curso de formação ofertado pela Prefeitura de Santarém, em parceria com o Departamento de Trânsito do Pará (Detran), participaram ontem, sexta-feira, 02, de capacitação prática. O treinamento ocorreu na Avenida Rui Barbosa, em frente à Feira da Candilha.



O objetivo foi o de fazer com que os futuros profissionais pudessem ter contato com o trabalho realizado nas ruas.



“Este treinamento prático é de grande importância para a nossa formação. A prática significa o primeiro contato com o usuário da via, seja ele condutor, pedestre, ciclista ou motociclista. Então, é importantíssimo que eles já comecem a enxergar o agente de trânsito como um apoiador, que auxilia o trânsito para que ele possa fluir de maneira segura”, destacou Joelson Paranatinga, aluno do curso de formação.



O curso, que possui carga horária mínima de 200 horas/aulas, começou no dia 7 de novembro e encerra no próximo dia 05/12. É requisito obrigatório para que os agentes de trânsito estejam aptos para a função.



Os alunos recebem instruções sobre Legislação de Trânsito; Noções de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito; Legislação de Trânsito Aplicada; Ética e Cidadania; Psicologia Aplicada; O Papel Educador do Agente; Língua Portuguesa; Operação e Fiscalização de Trânsito e Prática Operacional.



Paulo Jesus, titular da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT), explicou que, em breve, esses novos profissionais estarão atuando e garantindo maior segurança no trânsito. “Além do conteúdo teórico, os alunos passam por aulas práticas para fazer a simulação real do que ocorre nas vias, com treinamento sobre as formas de abordagem e análise de segurança de todos os usuários. O objetivo é vivenciar essa prática, dando ao aluno o conhecimento necessário para que eles saiam capacitados sobre suas atividades e possam atuar no ordenamento, controle e fiscalização do trânsito da nossa cidade”.



