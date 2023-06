Novos aspirantes da PM irão reforçar segurança nas 12 Regiões de Integração do Pará

A Polícia Militar do Pará realizou, na última segunda-feira (5), a distribuição dos 163 novos aspirantes a oficiais pelas 12 Regiões de Integração do Estado. Agora, os militares irão reforçar as ações ostensivas e preventivas nos Comandos Intermediários (COInts) da capital e interior do Pará.

A apresentação dos futuros oficiais da PM ocorreu na sede do Quartel do Comando Geral (QCG), no bairro do Parque-Guajará, em Belém, e foi acompanhada de perto pelo Comandante-geral, Coronel Dilson Júnior, Chefe do Estado-Maior Geral, Coronel Ronald Botelho, além de oficiais que integram o Alto Comando.

A distribuição obedeceu rigorosamente à ordem de classificação no Curso de Formação de Oficiais (CFO) realizado ao longo de 18 meses – janeiro de 2022 e maio de 2023 -, sendo o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) a unidade escolhida pela primeira colocada no CFO, aspirante Sophia, mesmo destino dos 3° e 4° colocados, aspirantes Vinícius e Silmara, respectivamente. Já o aspirante Gabriel Polombo, que ficou em segundo lugar-geral, optou por atuar no Batalhão de Polícia Escolar.

O Coronel Dilson Júnior assegurou que os novos aspirantes terão o privilégio de atuar em uma corporação tradicional e organizada.

“Quando a gente chega numa casa que está desarrumada, qualquer mesa e cadeira que a gente troque de lugar, aparece a mudança com facilidade. Nem precisa de muito trabalho; agora quando a gente chega numa casa arrumada, que é o caso de vocês, aí a gente tem que usar a nossa criatividade e é isso que eu espero das senhoras e dos senhores”, comentou o Comandante-geral da PM, que desejou sucesso e tranquilidade aos oficiais que vão reforçar a segurança nos 144 municípios paraenses.

