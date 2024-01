Novos beneficiários do Bora Belém e entrega de equipamentos marcam o aniversário de Belém

A inclusão de 500 novos beneficiários do programa de Renda Cidadã Bora Belém foi um dos marcos da comemoração dos 408 aniversário da capital paraense nesta sexta-feira, 12. No estacionamento do Ver-o-Peso, a Prefeitura de Belém fez a entrega simbólica do cartão do benefício para as novas beneficiárias: Lucineide da Costa, Jéssica Alves e Elder Bentes.

“A situação não tá facil e esse benefício vai ajudar a comprar alimento. Eu tenho quatro filhos, dois ainda são menores de idade, então, esse valor veio em boa hora. É uma boa ajuda, vou ter dinheiro pra comprar alimentação e cuidar da saúde deles”, disse agradecida Maria Edilene Vasconcelos, de 39 anos, que acabou de ser incluída no programa.

O Renda Cidadã Bora Belém, criado em janeiro de 2021, já alcançou 18 mil famílias inscritas, porque se encontram em situação de vulnerabilidade social.

“Este é um momento de conquistas e vitórias. Mais 500 novas famílias estão inscritas para receber uma ajuda de até R$ 500,00 do Programa Bora Belém, feito em parceria com o Governo do Estado. Belém iniciou o programa em janeiro 2021 e hoje conta 18 mil famílias beneficiadas. E quando inclui os filhos, chegamoso a 80 mil pessoas beneficiadas. Isso é uma vitória”, enfatizou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Bora Belém – É um programa de assistência da Prefeitura de Belém, coordenado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa). A missão é oferecer renda mínima para famílias que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social, insegurança alimentar ou fome.

Por meio de um trabalho de busca ativa da Funpapa, a Prefeitura consegue mapear as famílias que necessitam do auxílio financeiro municipal, o qual é mensal e pode chegar até o valor de R$ 500,00.

Melhoria de atendimento nos Cras

Durante a comemoração dedicada a Belém, houve também a entrega de equipamentos para a melhoria do atendimento voltado às pessoas de baixo poder aquisitivo que procuram os 12 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Belém.

Nesta sexta-feira, houve a entrega de kits de equipamentos para melhorar o atendimento das pessoas que procuram o serviço realizados nos Cras.

Cadeira de rodas, computador e máquina de scanner são alguns dos equipamentos que fazem parte dos kits, que foram entregues, simbolicamente, aos representantes do Cras de Icoaraci e Barreiro, Emanulle Valles e Cristiano Amorim, rescpectivamente.

Sinalização turística

A festa dos 408 anos da capital paraense também foi o momento para assinatura do Termo de Cooperação Técnica para a sinalização turística do município de Belém. A sinalização será em placas verticais, que vão apontar a localização dos equipamentos turísticos.

Essa sinalização deve ser realizada em dois anos, dentro de um período dividido em quatro fases, e consiste: no levantamento das necessidades de sinalização turística no município; na elaboração de documentos técnicos, como projetos; na fiscalização do processo de instalação da sinalização; e realização de vistorias para manutenção dos equipamentos turísticos implantados.

O termo foi assinado pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, governador Helder Barbalho e titulares das Secretaria Municipal de Turismo (Belemtur), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e Secretaria Estadual de Turismo (Setur).

Novos equipamentos para GMB

Ainda no estacionamento do Ver-o-Peso, a Prefeitura de Belém recebeu 206 novos coletes balísticos destinados para a Guarda Municipal de Belém (GMB), resultado de parceria com o Governo do Estado. Os novos equipamentos vão oferecer mais segurança aos agentes da GMB, que muitas vezes atuam de forma integrada com os agentes de segurança dos órgãos estaduais.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Amaralis Marisa