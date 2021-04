Novos iMac, iPad Pro e Apple TV podem chegar em maio

Na semana passada, a Apple divulgou seus lançamentos: o novo AirTag, um iMac, um iPad Pro com o chip M1 e a Apple TV 4K, que vai contar com controle remoto Siri atualizado. Agora, parece que os produtos já têm data para ser lançados oficialmente no mercado: 21 de maio. As informações foram reveladas por Jon Prosser, famoso por acertar as previsões de lançamento da Maçã.

No evento de divulgação da Apple, a empresa informou apenas que os produtos seriam lançados na segunda quinzena de maio, sem especificar o dia. Além de Prosser, algumas lojas do Reino Unido – que são revendedoras autorizadas pela Apple – já estão informando em seus sites que os produtos estarão disponíveis em 21 de maio.

A loja John Lewis indica disponibilidade de 21 de maio para o novo iMac (Reprodução)

Lançamentos

O evento “Spring Loaded” trouxe inúmeras novidades para os fãs da marca. O iPad Pro, por exemplo, conta o processador M1 e a nova tecnologia de tela Mini-LED, que promete aumentar o brilho, melhorar o contraste, mais eficiência e duração de bateria. Além disso, foi adicionado um novo display Liquid Retina XDR, recurso que oferece detalhes mais realistas nas imagens do iPad Pro.

Também foi revelado o novo iMac, que, pela primeira vez desde os anos 1990, será comercializado em sete cores, como laranja, vermelho e roxo. O dispositivo também contará com o chip M1.

Apple/Divulgação

As outras novidades, como o AirTag e o iPhone 12 roxo, já ficaram disponíveis para pré-encomendas na semana passada e os clientes devem começar a recebê-los amanhã.

A pré-venda dos demais produtos começa amanhã (30) na Apple Store.

