Novos livros vão compor o acervo do Museu do Marajó

O Museu do Marajó, recebeu cerca de 90 exemplares de livros publicados pela Editora Pública Dalcício Jurandir da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa). As doações foram feitas na quinta-feira (3) durante a cerimonia de inauguração do museu, em Cachoeira do Arari, no Marajó.

O evento contou com a presença do Governador Helder Barbalho, senador Jader Barbalho; o presidente da Ioepa, Jorge Panzera e o diretor administrativo-financeiro, Aroldo Carneiro, além de outras autoridades que acompanhavam a comitiva oficial.

Entre os livros doados está a obra do escritor Max Silva do Espirito Santo e Ailton Silva Favacho, o livro se chama “Pajé Zé Piranha: historias de cura e encantaria no Marajó”, a obra foi um grande sucesso na Feira Pan-Amazônica do Livro, em dezembro de 2021, que aborda a historia do pajelança, José do Espirito Santo, que desde os sete anos de idade, quando morava no quilombo Mucura, já sentia muitos desmaios, o que indicava os primeiros sinais de seu dom.

O trabalho de construção das memorias do pajé Zé Piranha, iniciou em setembro de 2019, pelo professor Max Silva do Espírito Santo. As pesquisas e entrevistas foram divididas com o escritor Ailton Silva Favacho.

As obras marajoaras, o livro “O Cheiro dos Homens”, de Marcos Samuel Costa, e a coletânea de poemas “Rio em Nós”, publicada por oito professoras de escolas públicas, também foram selecionadas para o acervo do Museu do Marajó.

A obra “Indicações Geográficas do Queijo do Marajó”, produção do Centro de Ciências Sociais e Educação da Uepa;) e “Festividades do Glorioso São Sebastião na Região do Marajó”, da série intitulada Minha História, Nossa Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), também integrou a lista do acervo. “Tivemos o cuidado de selecionar importantes obras já lançadas pela Imprensa Oficial, algumas relacionadas diretamente ao Marajó, para que os visitantes e moradores da região tenham acesso a tudo o que foi produzido sobre a região, e também incluímos outras importante obras referentes a outras regiões do estado”, informou o presidente da autarquia, Jorge Panzera, que assinou o termo de doação das obras no ato da inauguração.

Foto: Divulgação