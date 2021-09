Novos municípios no Pará recebem inclusão digital

A Prodepa (Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará) está levando internet para os municípios de Alenquer, Almeirim (distrito de Monte Dourado) e Belterra, na região do Baixo Amazonas; Floresta do Araguaia, no Sudeste; Magalhães Barata, no Nordeste, e Muaná, no Arquipélago do Marajó.

O objetivo é oferecer para estas regiões mais carentes de serviço de qualidade, a oportunidade de estarem conectados com a internet banda larga gratuita. A iniciativa mostra a importância de levar a tecnologia para essas áreas que encareciam deste serviço, e que agora poderão usufruir de serviços públicos disponibilizados na internet.

Foto: Marcelo Seabra