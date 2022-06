Novos produtos são inseridos durante Feira da Agricultura familiar

A nova edição da Feira da Agricultura promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em frente a sede do órgão, teve aprovação dos frequentadores e dos produtores rurais vindos de municípios, principalmente, da Região Metropolitana de Belém e do nordeste paraense. Frutas, hortaliças, legumes semeados sem pesticidas e outros produtos como pescados, mel e queijos estiveram nos tabuleiros da feira a preços convidativos. A novidade foi a produção de farofa de soja e a venda de bolsas produzidas a partir de material reciclável, como sombrinhas quebradas, pneus velhos e sacolas plásticas. A edição ocorreu nesta terça-feira, 31.

A organização da feira é desenvolvida pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), da Semas. A programação faz parte do Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar do Pará (Peaaf/PA), do governo do Estado, que busca, além de estimular o consumo de alimentos saudáveis, contribuir para as diversas práticas de promoção da agroecologia e do desenvolvimento rural sustentável, fomentando a economia de diferentes grupos sociais no âmbito da agricultura familiar nos territórios rurais dos 144 municípios paraenses.

Wanessa Carneiro e Simone Aires trouxeram para a feira a farofa de soja, novidade que fez muito sucesso entre os compradores. As produtoras artesanais da marca Farofa do Pará, sediada em Belém, participaram da feira a partir do convite da Ceam. “Antes, vendíamos em casa, só para amigos, e agora estamos pela primeira vez em local externo. O nosso objetivo, além da venda, é a divulgação do nosso produto, que é feito de farinha, soja e uma pitada de amor”, informou.

A moradora vizinha da Semas, na travessa Lomas Valentinas, Marcilene Nunes, falou que vem sempre nas feiras da agricultura familiar. “Considero os produtos de excelente qualidade e no final do mês já tenho o dinheiro separado para as compras. Sou vegetariana e compro verduras, frutas, gosto de pupunha, mas hoje já comprei farofa de soja e agora as hortaliças. A feira é excelente para a nossa comunidade”, concluiu.

Os produtores de hortaliças, legumes e tucupi extraído da mandioca, o casal Ademir da Silva e Ivanilza Pacheco, no sítio Deus Proverá, na divisa entre os municípios de Acará e Bujaru, nordeste do estado, disseram que o resultado das vendas têm sido bom. “Vendemos produtos da roça – feijão verde, manjericão, cidreira, capim santo, e outros -, sem pesticidas. Só as chuvas têm atrapalhado a produção, mas temos estufas que têm ajudado na proteção do plantio das chuvas e do sol”, afirma Ademir.

A servidora Raimunda Silva, da Gerência de Sustentabilidade, da Semas, estava na feira fazendo trocas de material reciclável por várias espécies de mudas de plantas ornamentais e biofertilizantes. “Estamos trabalhando em parceria com a feira do Agricultura e com o Instituto Alachaster, que faz o recolhimento do material arrecadado e dá destinação correta para reciclagem ou encaminha para reaproveitamento por cooperativas”, informa.

Da equipe de organização da Feira da Agricultura, a pedagoga Isabele Carvalho, vã mais essa feira ocorrer em parceria com o Instituto Alachaster. “É a feira número 4, este ano. Essa edição vem com novidades como a farinha de soja, caroço de açaí no processo de adubagem orgânica de plantas e hortas. A comunidade do bairro tem participado e gostado das trocas ecológicas de resíduos por biofertilizantes e mudas. A próxima edição da feira será em alusão à Semana do Meio Ambiente, dia 5 de junho, no Parque da Residência, das 9h até meio-dia”, convidou.

Por Aline Saavedra (SEMAS)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação