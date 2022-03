Novos radares começam a funcionar nesta segunda-feira em Ananindeua

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua (Semutran) instalou novos radares de monitoramento eletrônico, que vão funcionar a partir desta segunda-feira (14) notificando os condutores que forem flagrados cometendo infrações.

Os radares foram instalados há mais de dois meses, mas não estavam funcionando.Foram 18 equipamentos instalados conformes os critérios da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O objetivo dos radares é que os usuários de familiarissem com os equipamentos e a velocidade da via, também alertando os motoristas quanto o respeito ao semáforo e travessia de pedestre, ficarão até domingo (13), nesta fase educativa.

Os locais escolhidos para a instalação dos equipamentos foram de acordo com estudos técnicos realizados que identificaram uma maior necessidade em determinados perímetros.

Todos os pontos tiveram melhorias nas sinalizações verticais e horizontais.Os novos radares têm o intuito de reduzir o número de acidentes e trânsito registrados no município, tendo como fator principal a imprudência e desrespeito dos condutores, sejam de motos ou veículos automotores.

As infrações variam como por exemplo velocidade acima do permitido, avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre e conversão a esquerda. E as multas vão de grave a gravíssima, o condutor perde de 5 a 7 pontos na CNH e o valor varia de R$ 195,23 para infrações grave e R$ 293, 47 para as gravíssimas.

Confira os pontos onde estão os radares:

1. Rodovia dos Trabalhadores – nos dois sentidos da via (em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Calvinho Filho) – Próxima a rotatória do 40 horas.Velocidade permitida: 40km/h

2. Avenida Independência com a Avenida Mário Covas – sentido Av. CentenárioVelocidade permitida: 60km/h

3. Avenida Mário Covas com a Avenida Independência – sentido Avenida Augusto MontenegroVelocidade permitida: 50km/h

4. Avenida Independência cruzamento com a Estrada do Icuí-Guajará – nos dois sentidos da via.Velocidade permitida: 60km/h

5. Estrada do Icuí-Guajará cruzamento com a Avenida Independência – sentido bairro do IcuíVelocidade permitida: 40km/h

6. Avenida Governador Hélio Gueiros – nos dois sentidos da via (em frente à Escola La Salle)Velocidade permitida: 50km/h

7. Avenida Governador Hélio Gueiros -nos dois sentidos da via (em frente ao Sesc)Velocidade permitida: 50km/h

8. Avenida Independência cruzamento com a Avenida Zacarias de Assunção – sentido Rodovia BR 316. Velocidade permitida: 60km/h

9. Avenida Independência Km 0 – nos dois sentidos da viaVelocidade permitida: 60km/h

10. Avenida Independência Km 3 – nos dois sentidos da via.Velocidade permitida: 60km/h

11. Avenida Independência Km 8 – nos dois sentidos da via.Velocidade permitida: 60 km/h

Foto: Leandro Santana