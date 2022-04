Novos radares passam a funcionar a partir de hoje nas estradas paraenses

Para fiscalizar e reduzir os riscos de acidentes nas rodovias estaduais, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) coloca em operação, a partir desta segunda-feira, 4, 46 novos equipamentos de controle de velocidade. Eles são do tipo fixo, controladores e medidores de velocidade, destinados a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico. Os equipamentos estão distribuídos nas seguintes rodovias: PA 279, no município Água Azul do Norte; PA 415, em Vitória do Xingu; PA 287, em Conceição do Araguaia; PA 255, no município de Monte Alegre; PA 457 e 370, em Santarém; PA 411, em Santana do Araguaia, Rodovia BR 316, no município de Marituba; PA 404 e 391, em Benevides; Rodovia PA Alça Viária, em Acará; PA 475 e 252, também na cidade do Acará; PA 475 e 252, em Moju; PA 483 e 151, em Barcarena; BR 222, em Marabá; PA 275, Eldorado dos Carajás; PA 275, em Curionópolis; PA 160, em Canaã dos Carajás; PA 160, na cidade de Parauapebas; PA 136, em Curuçá; PA 242, no município de Igarapé-Açu e PA 324, em Santa Maria do Pará.



O Detran alerta aos motoristas para ficarem atentos, pois dependendo do local, a velocidade permitida varia entre 40, 60 e 80 quilômetros por hora, levando em consideração se a via está localizada em zona urbana ou rural. O radar possui a importante função de garantir a segurança no trânsito, evitando o excesso de velocidade e, consequentemente, o aumento de acidentes com lesões graves e mortes. Em 2020 e 2021, transitar acima da velocidade permitida foi a infração mais registrada pelos órgãos de trânsito com atuação no Estado. Nesse período, foram computadas 397.273 e 436.933 infrações desse tipo, respectivamente.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar acima da velocidade pode incorrer em infração média à gravíssima, com multa e até suspensão do direito de dirigir. Em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via, onde os índices de acidentes são crescentes, os radares são essenciais para salvar vidas. “O excesso de velocidade está entre as principais causas de atropelamentos e de acidentes, envolvendo pedestres e ciclistas. Por isso, o Detran tem investido nessa tecnologia de controladores de velocidade, pois o monitoramento eletrônico é essencial para salvar a vida de todos os usuários do trânsito”, justifica a diretora geral do Detran, Renata Coelho.

Os equipamentos foram aferidos e aprovados pelos órgãos competentes e vão funcionar em tempo integral. O Detran ressalta que as infrações capturadas antes do início da operacionalização dos radares não serão validadas, uma vez que os registros eram meramente educativos e de alerta aos usuários.

Imagem: Agência Pará de Notícias