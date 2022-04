Novos veículos reforçam assistência técnica estadual no Baixo Tocantins

Três caminhonetes e um barco tipo voadeira foram entregues nesta sexta-feira (01) pelo Governo do Pará e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pa) como estratégia para reforçar o trabalho das equipes de três municípios da Região do Baixo Tocantins no atendimento à aproximadamente mil famílias agricultoras. Os veículos foram entregues em cerimônia realizada em Abaetetuba pelo governador Helder Barbalho, e pelo presidente do órgão estadual, Rosival Possidônio.

“Hoje é um dia de conquistas, um dia de felicidade em poder entregar todos esses benefícios à população do Tocantins, e eu tenho buscado fazer um governo que chega aos 144 municípios do Estado”, afirmou Helder Barbalho.

O Escritório Regional da Emater e o escritório de Tailândia foram contemplados com uma caminhonete cada. O escritório local de Cametá recebeu uma caminhonete e uma voadeira, representando um investimento de R$ 875 mil.

O Escritório Regional do Tocantins é responsável pelo atendimento de 10 municípios: Moju, Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba e Tailândia.

“Estamos fazendo um esforço para proporcionar a melhoria da qualidade de atendimento das nossas equipes, que inclui entrega de carros e também de voadeiras – que foram adquiridas 21 no total – para a execução do serviço de assistência técnica e extensão rural por meio das nossas estradas e dos nossos rios”, destacou Rosival Possidônio, titular da Emater.

Na região, o carro-chefe é a cadeia produtiva do açaí, e ainda a mandiocultura para produção de farinha, com exceção de Tailândia, onde predominam a cultura de soja e de outros grãos, da pimenta-do-reino, além da pecuária.

Dailton Moraes, 53 anos, é morador do Distrito de Vila do Carmo, em Cametá e trabalha com a cadeia do açaí, com a pimenta-do-reino e hortaliças. Com apoio da Emater, implantou um projeto agroflorestal em sua propriedade consistindo em um plantio consorciado de açaí, cacau, banana e andiroba, além de melhorar a produtividade das atividades econômicas que já se dedica.

“Só foi possível esse desenvolvimento nas nossas atividade através do empenho incansável dos técnicos da Emater que nos ajudam muito e com isso estou conseguindo produzir itens de qualidade graças a assistência do escritório local de Cametá, que também auxilia a comunidade em geral, pois os agricultores daqui só trabalhavam com mandioca, e agora estão passando a trabalhar outros produtos, com orientação dos técnicos”, contou o produtor familiar.

Texto: Paula Portilho/Ascom Emater

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Veloso Jr