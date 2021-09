Nubank lança 1° comercial na TV aberta em horário nobre

O Nubank anunciou, nesta sexta-feira (17), que lança hoje seu primeiro comercial em cadeia nacional no horário nobre na televisão. A campanha, chamada de “Escolha seu futuro. Comece agora”, tem o objetivo de apresentar os produtos e serviços da marca que oferecem “um controle financeiro aos usuários”, segundo a marca.

Na peça para a TV serão narradas ações e decisões que as pessoas tomam todos os dias que revelam escolhas de vida importantes, como guardar ou gastar dinheiro e usar ou não capacete.

A propaganda será veiculada ao longo dos próximos 30 dias nos canais abertos de TV, em horário nobre, e também será exibida em mídias OOH (veiculações em ambientes urbanos) em diversas cidades e capitais brasileiras e canais digitais.

“Jamais deixaremos de desafiar um sistema que ainda é caro, burocrático e bastante concentrado. Agora, no entanto, queremos reforçar essa missão com foco em mostrar às pessoas que o controle de suas vidas, inclusive a financeira, pode e deve estar nas mãos delas”, disse Arturo Nuñez, Chief Marketing Officer (CMO) do Nubank.

O executivo da fintech também afirmou que as ações publicitárias visam conscientizar os brasileiros sobre a importância de ter uma vida financeira planejada.

Novidades

O Nubank anunciou várias novidades nas últimas semanas. A mais recente foi o lançamento de um cartão de crédito para pessoas jurídicas (PJs), que pode ser utilizado para compras online ou em estabelecimentos físicos, não tem anuidade ou tarifas adicionais, e pode ser controlado pelo aplicativo.

Anteriormente, a companhia já havia anunciado uma função de débito automático e uma parceria com a Creditas, que resultará em novos serviços de empréstimos para parte dos 40 milhões de clientes do banco digital.

Fonte: TecMundo