Núcleo Curro Velho abre inscrições para novo módulo de oficinas presenciais

O governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), abre as inscrições para o novo módulo de oficinas do Núcleo Curro Velho. Os interessados devem procurar a instituição a partir da próxima segunda (18), das 09 às 17 h, e fazer o cadastro pessoalmente. As inscrições prosseguem até 22 de outubro (sexta-feira).

São ofertadas 16 oficinas, especificamente pelo Núcleo de Produção do Curro Velho. As oficinas serão presenciais, com exceção da oficina virtual “Teatro em casa com objetos tecnológicos”. Entre as opções estão minicursos, como estamparia em materiais diversos, bijuteria em cerâmica e confecção de bolsas. As oficinas serão realizadas de 26 de outubro a 19 de novembro, das 09 às 12 h, e das 14 às 17 h.

Este módulo integra a retomada das programações presenciais da Fundação Cultural, mas seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, com uso obrigatório de máscara e apenas 50% da capacidade total.

Serviço: Módulo de oficinas presenciais Curro Velho. Inscrições de 18 a 22 de outubro, das 09 às 17 h, no Núcleo de Oficinas Curro Velho, na Rua Professor Nelson Ribeiro, 287, bairro Telégrafo. Fone (91) 3323-0048.

Fonte agenciapara.com.br