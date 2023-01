Núcleo Curro Velho abre inscrições para oficinas de Carnaval

O Núcleo Curro Velho, vinculado à Fundação Cultural do Pará (FCP), abriu inscrições para as oficinas artísticas direcionadas ao período do Carnaval. As aulas serão ministradas no período de 14 de janeiro a 05 de fevereiro, e os resultados estarão no desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho, no dia 11 de fevereiro.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente, na secretaria do Curro Velho, até o dia 28 de janeiro. Para obter mais informações, estão disponíveis os telefones (91) 3323-0066/ 3323-0048/ 3323-0039.

São oferecidas 12 oficinas, abordando diferentes elementos do Carnaval, entre os quais a confecção de objetos para comissão de frente, alas, passistas e bateria. Os cursos, destinados a crianças e jovens, na faixa etária de 06 a 22 anos, ocorrerão aos sábados e domingos, exceto os ensaios da oficina de bateria, que serão realizados as segundas, a partir de 15h30.

Neste ano, o desfile das Crias do Curro Velho trará o enredo “Bora Brincar?”, com diversas temáticas e reflexões apresentadas pelos alunos.

Estão disponíveis as seguintes oficinas: Comissão de frente; Porta-estandarte; Mestre-sala e Porta-bandeira; Ala de 06 anos; Ala de 07 a 10 anos; Ala das baianas; Bateria/ritmistas; Passistas; Ala inclusiva; Ala de B’Boys; Ala da juventude/cênica e Ala dos circenses.

Serviço: Oficinas de Carnaval do Curro Velho. Inscrições: de 14 a 28 de janeiro. Período de realização: de 14 de janeiro a 11 de fevereiro (segundas: as 15h30; sábados, das 15 às 18 h, e domingos, das 09 às 12 h. Ensaio geral: dia 05 de fevereiro, as 09 h. Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho, na Rua Professor Nelson Ribeiro, nº 287, bairro do Telégrafo. Dia do desfile das Crias do Curro Velho: dia 11 de fevereiro, as 09 h. Local de concentração: Praça Brasil, Travessa Dom Pedro I, bairro Umarizal.

Texto: Kalylle Isse – Ascom/FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Welligton Coelho/Ascom FCP