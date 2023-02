Nuggets freiam Mavericks, de Doncic, e Celtics e Lakers vencem na NBA

Pela mesma rodada da NBA, o Boston Celtics, forte candidato ao título, e o Los Angeles Lakers, com o retorno de LeBron James, voltaram a vencer.

Em duelo de estrangeiros na NBA, o Denver Nuggets, do sérvio Nikola Jokic, levou a melhor sobre o Dallas Mavericks, do esloveno Luka Doncic, na noite desta quarta-feira, por 118 a 109. Pela mesma rodada da NBA, o Boston Celtics, forte candidato ao título, e o Los Angeles Lakers, com o retorno de LeBron James, voltaram a vencer.

Em Denver, a sólida atuação coletiva dos Nuggets conteve o ímpeto do time de Dallas, liderado por Doncic, cestinha da partida e autor de 37 pontos, nove assistências e quatro rebotes. O esloveno, candidato à MVP da temporada, não teve o apoio de Kyrie Irving, desfalque nesta quarta.

Do outro lado, os Nuggets exibiram performance consistente, com seis jogadores alcançado dois dígitos em pontuação. O maior pontuador foi o reserva Jeff Green, com 24. Michael Porter Jr. contribuiu com 22. Mas o maestro do time foi mesmo Jokic, MVP das duas últimas temporadas. Ele anotou um “triple-double” de 14 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.

Ao fim da partida, o técnico do Denver, Michael Malone, exaltou a versatilidade da sua equipe. “Para nós, encontrar novos caminhos para vencer e ter caras diferentes se destacando a cada noite é algo que fala bastante sobre nossa química e sobre nossa profundidade. Temos um grande time aqui”, comentou.

O resultado aumentou a vantagem dos Nuggets na liderança da Conferência Oeste. O terceiro melhor time da temporada até agora tem 41 vitórias e 18 derrotas. Os Mavericks estão em sétimo, na beira da zona de classificação direta aos playoffs, com 31 triunfos e 29 revezes.

Pela mesma Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers bateu o New Orleans Pelicans por 120 a 102. Em casa, a equipe da Califórnia contou com o retorno de LeBron James, recuperado de lesão e responsável por 21 pontos, seis rebotes e seis assistências. Ele ficou à sombra do “double-double” de Anthony Davis, com 28 pontos e 10 rebotes. Pelos Pelicans, o destaque foi Brandon Ingram, autor de 25 pontos. CJ McCollum contribuiu com 22.

Irregular ao longo da temporada, o time de Los Angeles tem chances remotas de classificação aos playoffs. No momento, é apenas o 13º, com 27 vitórias e 32 derrotas, fora até mesmo da zona do play-in, repescagem que define as últimas vagas nos playoffs.

Pela Conferência Leste, o Boston Celtics se reabilitou da derrota para o Milwaukee Bucks, na véspera. Diante de sua torcida, bateu o Detroit Pistons por 127 a 109, confirmando a primeira colocação da tabela, agora com 42 vitórias e 17 derrotas. De volta ao time, após ser desfalque no jogo anterior, Jayson Tatum brilhou com 38 pontos. Malcolm Brogdon deixou o banco de reservas para anotar 25.

Do outro lado da quadra, Bojan Bogdanovic foi o destaque individual, com 28 pontos em favor dos Pistons. A equipe de Detroit é uma das piores da temporada regular, com apenas 15 triunfos e 44 revezes até agora. Ocupa o 15º e último lugar da tabela do Leste.

