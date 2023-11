Número de beneficiários do INSS sobe para 39 milhões

O Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS) vem apresentando resultados: o número de benefícios previdenciários equivalentes a um salário mínimo (R$ 1.320) passou de 39 milhões. O número de pessoas beneficiadas com aposentadorias, pensões e demais auxílios chegou a 39.036.865 em novembro, ante 38.901.879 de outubro. Do total do mês corrente, 5.657.745 são benefícios assistenciais, e 33.379.120 previdenciários. Os números fazem parte da folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de novembro.

Ainda conforme o levantamento, o número de pessoas que recebe até um salário mínimo é de 26.168.062. Os que ganham acima do piso nacional somam 12.868.803 pessoas.

No mês passado, o total de cidadãos que recebiam benefícios assistenciais era de 5.669.984 e outras 33.231.895 pessoas recebiam pagamentos previdenciários. Sendo 20.914.044 com vencimentos até R$ 1.320 e 12.317.851 acima do piso nacional.

Calendário

O calendário de pagamentos dos benefícios para quem ganha até um salário mínimo vai começar na próxima sexta-feira (24) e terminará em 7 de dezembro. Nessa etapa, serão contemplados 26.168.062 milhões de pessoas.

Os pagamentos levam em conta o número final do cartão de pagamento, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço. O crédito é feito primeiramente para os que têm final de benefício 1. Na segunda-feira, será a vez dos que têm cartão de benefício com final 2, e assim sucessivamente, sempre nos dias úteis.

Já os 12.868.803 beneficiados que recebem acima do piso nacional vão começar a receber de 1° a 7 de dezembro, quando são feitos os créditos aos beneficiados que têm cartão com final 1 e 6.

Veja as datas de pagamento

Até um salário mínimo

Final 1: 24 de outubro

Final 2: 27 de outubro

Final 3: 28 de outubro

Final 4: 29 de outubro

Final 5: 30 de outubro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 4 de dezembro

Final 8: 5 de dezembro

Final 9: 6 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Acima do piso nacional

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 4 de dezembro

Finais 3 e 8: 5 de dezembro

Finais 4 e 9: 6 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Fonte: Ig/Foto: Agência Senado