Número de homicídios de jovens tem queda no Pará

Comparativo é referente aos anos de 2018 e 2019

O estado do Pará registrou queda de 25,9%, entre os anos de 2018 e 2019, no número de homicídios entre a população jovem, com idade entre 15 e 29 anos, segundo dados publicados na edição 2021 do Atlas da Violência, divulgado nesta terça-feira (31). No ano de 2018, foram registrados 2.418 casos de homicídios de jovens, contra 1.791 ocorrências do ano de 2019.

“Os dados mostram que apesar da diminuição da letalidade juvenil no último ano, a tragédia da juventude continua se apresentando como um problema endêmico do país. Ainda que com variações periódicas para mais ou para menos nas taxas de mortalidade juvenil, permanece um cenário constante e sem perspectiva de mudança a curto ou médio prazo, em que dezenas de milhares de jovens são vítimas de homicídios todo ano no país. São jovens que perdem sua vida e um país que perde seu futuro”, diz o estudo.

Os números indicam ainda que o risco de ser vítima de um homicídio não está igualmente distribuído entre todos os jovens do país. A característica mais marcante desse grupo é o sexo: os homens representaram 93,9% do total de jovens vítimas em 2019, enquanto que em 2018 essa proporção foi de 94,1%.

Segundo o Atlas da Violência, em 2018, no Pará, 2.285 jovens homens foram assassinados. Já em 2019, este número caiu para 1.690.

O documento é elaborado por meio de uma parceria entre o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do Ministério da Economia, e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Os números apresentados pelo estudo foram obtidos principalmente a partir da análise dos dados do Sistema de Informações sobre a Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, em período anterior à pandemia de covid-19.

Homicídios de mulheres

O número de homicídios cometidos contra mulheres, no Pará, também registrou queda. No ano de 2018, foram contabilizados 323 casos, contra 232 no ano de 2019, o que representa uma redução de 28,2% desse tipo de crime.

FONTE O LIBERAL