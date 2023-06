Número de mortos após ciclone no Rio Grande do Sul chega a 13

Neste domingo (18), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou o número de mortos vítimas do ciclone extratropical que atingiu o estado para 13 pessoas.

O ciclone atingiu a região Sul do estado na madrugada da sexta-feira (16), atingindo 41 municípios que sofreram com fortes tempestades, inundações e deslizamentos de terra.

As mortes foram registradas nas cidades de São Leopoldo, Esteio, Maniqué, Novo Hamburgo, Gravataí, São Sebastião do Caí, Bom Princípio e Caraá. Neste último município, quatro pessoas seguem desaparecidas.

Os números atualizados de desabrigados e desalojados também foram atualizados, sendo de 3.713 e 697, respectivamente. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem a busca por sobreviventes.

Fonte; IG/Foto: Gustavo Mansur/Secom