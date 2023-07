Nutricionista da Santa Casa dá dicas valiosas para a época de altas temperaturas

Com a chegada do sol intenso na região Norte do país, de altas temperaturas e umidade elevada, deve-se atentar de modo especial para a alimentação. Nutricionista da Fundação Santa Casa, Ciléa Ozela destaca que o lado negativo do calor sobre os alimentos é que ele favorece a proliferação de bactérias, rapidamente, o que faz com que a alimentação estrague com rapidez. A partir daí surgem os questionamentos: como conservar alimentos no verão?, como garantir uma alimentação segura e saudável?

Ciléa Ozela selecionou algumas dicas, como manter a geladeira limpa antes de guardar os alimentos. “Pode parecer pouco, mas limpar a geladeira é muito importante para evitar a proliferação de bactérias. O melhor de tudo é que é muito simples: basta usar um pano úmido e um produto de limpeza da sua escolha para higienizar o espaço”, afirma a profissional da Santa Casa.



Higienizar frutas, verduras e legumes – “Por serem oriundos da natureza, esses alimentos podem ter insetos e larvas. No entanto, esse é um problema também simples de ser resolvido: deixe as frutas, verduras e legumes de molho em água misturada com vinagre, bicarbonato de sódio ou água sanitária e em seguida lave os alimentos com uma esponja para remover as sujeiras visíveis”.

Evite os potes de plástico – “Eles possuem compostos químicos como o bisfenol A, conhecido como BPA, que soltam substâncias químicas nas comidas. Por isso, uma dica importante de como conservar alimentos é optar por embalagens feitas de vidro no lugar dos tradicionais potes de plástico”.

Diminua a temperatura da sua geladeira durante o verão – “Com o clima mais quente, a geladeira não dá conta de refrigerar os alimentos com a mesma eficiência. Por conta disso, recomenda-se diminuir a sua temperatura para 5°C e do freezer para -18°C. Caso seu eletrodoméstico não alcance essas medidas, deixe-os no mínimo possível”.

Deixe os alimentos separados – “Guardar os alimentos separadamente, de preferência com um tipo de produto por prateleira, ajuda a evitar a contaminação entre eles. Em alguns casos, você também pode usar papel manteiga, alumínio ou filme para preservar ainda mais os alimentos”.

Congele os alimentos – “Sempre que possível, congele os alimentos. Essa é a melhor forma de mantê-los em bom estado e com o seu sabor preservado durante o verão”.

A Nutricionista Cileia Ozela, esclarece ainda que se alimentar bem e de forma saudável não está ligado à quantidade de comida ingerida, mas sim a variedade.

“É preciso consumir de forma balanceada alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais, frutos secos, carnes, laticínios e frutos do mar. Isso porque devemos ingerir diariamente pelo menos uma porção de cada grupo de alimentos, dentre os três existentes, que são: construtores (proteínas), reguladores (vitaminas, fibras e minerais), e energéticos (carboidratos e lipídeos)”, afirma a nutricionista.

“A alimentação é parte fundamental para proporcionar equilíbrio ao corpo, diminuir os riscos de infecções ou inflamações, além de aumentar a imunidade e defesa do organismo. Associado a exercícios físicos, boas horas de sono e hidratação adequada, a consciência sobre o que você come pode proporcionar saúde e completo bem-estar físico, mental e emocional ao ser humano. Deve-se ter em mente que o principal benefício de se adotar uma alimentação saudável é investir na saúde e gastar menos recursos com remédios, pois seu principal foco é a manutenção da saúde”, explica Ciléa.

Cuidados especiais de conservação – Alguns alimentos pedem por cuidados especiais no verão: Carnes, a vida útil desse tipo de alimento é mais curta, mesmo quando refrigerado adequadamente. Por isso, recomenda-se preparar e consumir toda a carne depois de aberta.

Ciléa Ozela recomenda ainda que legumes e verduras, depois de limpos, tanto os alimentos inteiros quanto os picados devem ser refrigerados. “Para evitar o ressecamento, armazene-os em sacos plásticos ou na gaveta própria para legumes da geladeira. Com comidas prontas, os pratos feitos em casa devem permanecer em temperaturas acima de 60°C para serem consumidos”.

Evite deixar as comidas em temperatura ambiente por muito tempo (no máximo 2 horas depois de pronto), pois isso facilita a sua contaminação. Ao invés disso, armazene os alimentos na geladeira em potes fechados por no máximo 2 dias ou congele para uma duração maior.

“Alimentos fáceis de estragarem nesta época do ano por mais tempo como as frutas maduras devem ir na geladeira. Para aumentar sua vida útil, enrole plástico filme na fruta. Peixe e frutos do mar: depois de limpos, congele-os e retire apenas o que for preparar no dia. Ovo cozido: para conservá-lo, basta manter a sua casca. Arroz cozido: a dica é cozinhar quase sem tempero e depois levar ao freezer. Dessa forma, você consegue aproveitá-lo por toda a semana, retirando e descongelando de acordo com a quantidade que vai ser consumida. Vegetais com folhas verdes: lave-as uma a uma, seque bem e depois guarde em um recipiente na geladeira”, destaca Ciléa.

“E não esqueça, verão é uma estação que o organismo requer uma cota extra do consumo de água, portanto, hidrate-se; E se vai consumir seu alimento na rua seja exigente na seleção do local, observando a higiene e manipulação adequada”, recomenda a nutricionista.

Texto da Ascom da Fundação Santa Casa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação