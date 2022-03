Nuvem de areia do deserto do Saara chega ao Brasil em breve

Uma nuvem de poeira originada no deserto do Saara está chegando ao Brasil em breve. Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), sensores acoplados a dois satélites identificaram um material particulado na atmosfera sobre o Oceano Atlântico. O registro foi feito próximo da costa do Nordeste brasileiro, no último domingo (6).

O fenômeno não incomum, e foi batizado de “nuvem de poeira Godzilla”, pelo tamanho que alcança. O vento de areia atingirá áreas continentais da América do Sul e do Caribe nos próximos dias, segundo estimativas do Serviço de Monitoramento Atmosférico Copernicus da União Europeia (UE).

As nuvens de areia provenientes do Saara percorrem o Oceano Atlântico pelo lado da África, geralmente entre o fim da primavera e o início do outono no Hemisfério Norte. Se os ventos estiverem a favor e se a massa particulada for grande o suficiente, a poeira pode viajar entre continentes.

Um recente estudo da Nasa concluiu que a nuvem de poeira do Saara pode trazer benefícios à floresta Amazônica. Isto porque as substâncias presentes na areia enriquecem espécies da flora local, o que, consequentemente, favorece a fauna regional.

