NVIDIA alerta: falta de chips vai impactar o mercado em 2022

A crise provocada na indústria da tecnologia pela escassez de semicondutores e outros componentes ainda deve levar muitos meses para ser superada. A mais nova previsão sobre o assunto veio do CEO da NVIDIA, Jensen Huang.

“Eu imagino que nós veremos um ambiente com restrições no abastecimento durante a maior parte do ano que vem. Esse é o meu palpite neste momento”, afirmou o executivo durante uma conversa com investidores durante a divulgação do relatório financeiro da marca.

Apesar das dificuldades, a NVIDIA está mais adaptada ao mercado neste ano: as receitas do último trimestre subiram 68% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a marca passou a adaptar as GPUs na tentativa de reduzir a procura por mineradores de criptomoedas, que eram os responsáveis por boa parte do esgotamento do estoque dos produtos.

Problemas acumulados

Anteriormente, a Intel já havia citado que a escassez “deve durar vários anos” até que o ritmo retorne ao normal. Fabricantes de computadores como Dell e HP apostam ainda em um aumento no preço de eletrônicos caso a situação não seja contornada.

Recentemente, fábricas da montadora Toyota no Brasil suspenderam atividades pela ausência de chips no estoque.

Fontes

Videocardz