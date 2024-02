NVIDIA supera Amazon e se torna quarta empresa mais valiosa do mundo

A NVIDIA atingiu valoração de mercado de US$ 1,82 trilhões, ultrapassando Google e Amazon e se tornando quarta empresa mais valiosa do mundo. A atual líder no mercado de soluções de IA está atrás apenas da Microsoft, Apple entre as companhias de tecnologia , e da Saudi Aramco, empresa saudita do setor de petróleo e energias.

Originalmente conhecida por suas soluções gráficas para jogos, foram os investimentos no setor de Inteligência Artificial que levaram a NVIDIA a se juntar ao grupo das trilionárias em junho de 2023. Mesmo com Intel e AMD entrando neste mercado , o Time Verde soma mais de 10 anos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no setor, e conta com uma gigantesca base instalada, praticamente toda compatível com aplicações de IA .

Penetração de mercado latente e pronta para ativação

A NVIDIA domina toda a infraestrutura de servidores para IA e HPC, e por essa razão Intel e AMD miraram em embarcar aceleradores em produtos de diferentes escalas, para conquistar fatias ainda pouco exploradas pela empresa de Jensen Huang. Tanto por isso, especulava-se que o crescimento recente da NVIDIA se estagnaria nos próximos meses.

Contudo, um fator importantíssimo foi bastante subestimado, que é o fato de a empresa já ter produtos da com potencial de IA amplamente pulverizados tanto no mercado consumidor, com as placas gamer GeForce, quanto corporativo, com a RTX profissionais. Jaime Casis, Diretor de Varejo LatAm da NVIDIA, confirmou ao Canaltech em entrevista exclusiva em outubro de 2023, que todo produto com núcleos Tensor é essencialmente um acelerador de IA . Sendo assim, salvo por algumas limitações pontuais de hardware , toda aplicação de Inteligência Artificial desenvolvida pela NVIDIA pode ser executada na maioria das placas domésticas.

Ao que tudo indica, este potencial latente de produtos do Time Verde já está se provando motivo suficiente para as projeções de crescimento não apontarem desaceleração. Ainda não está claro como o mercado irá reagir à chegada efetiva de mais concorrência no setor de IA, mas claramente a NVIDIA não parece estar preocupada, uma vez que já dispõe de uma enorme basa instalada, esperando apenas por soluções de software compatíveis .

