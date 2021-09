NY oferece vacina contra Covid em ônibus estacionado em frente à ONU

Um ônibus que está sendo usado como um ponto de vacinação estacionou em frente à sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nesta segunda-feira (20/9). A ação acontece enquanto a cidade se prepara para receber os líderes de todo o mundo para a Assembleia Geral da ONU.

A iniciativa é da prefeitura de Nova York. Em pronunciamento, o prefeito da cidade, Bill de Blasio, afirmou que o posto seria destinado a “qualquer pessoa” que quisesse se vacinar.

“A cidade está ajudando, estamos com pontos de vacinação do lado de fora da ONU no dia de hoje”, disse. “E estamos felizes em vacinar qualquer pessoa para manter a cidade segura e para manter todos os envolvidos em segurança”, declarou.

O serviço acontece numa área de acesso restrito apenas para pessoas credenciadas, como diplomatas, integrantes das delegações e chefes de Estado.

Veja imagens do veículo que faz parte de um programa para incentivar o acesso às vacinas contra a Covid-19 e já circulou por diversos pontos da cidade, como a Times Square e o Lincoln Center.

Bolsonaro na ONU

O presidente Jair Bolsonaro está em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), com abertura prevista para esta terça-feira (21/9).

Desde que chegou à cidade, o presidente almoçou e jantou na calçada dos restaurantes, afinal, Nova York exige comprovante de imunização contra a Covid-19 em ambientes internos.

Como Bolsonaro ainda não foi vacinado contra a doença, ele não pode ficar na área interna dos estabelecimentos. Caso o presidente quisesse comer na parte de dentro de um restaurante, ficaria sujeito às regras da prefeitura da cidade.

A Assembleia Geral da ONU deve reunir mais de 100 líderes na sede da organização, em Nova York. Neste ano, o evento será realizado no modelo híbrido, com participações virtuais, gravadas e presenciais, diferentemente da edição passada, que foi 100% virtual devido à pandemia de coronavírus.

