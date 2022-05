O 1° Encontro de Inovação e Tecnologia é promovido pela Prefeitura de Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua vai realizar nesta terça-feira (24), ás 19h, no auditório da Unama BR, o I Encontro de Inovação e Tecnologia, o evento é realizado por todo o país, que reúne startups e empresas dessa área e oferece conteúdos atuais e relevantes para a carreira e negócios.

A Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec) tem o intuito de articular e fomentar o desenvolvimento do Ecossistema de Inovação no município e o evento contará com a Arena Ananin de Robôs, o espaço Conexão Ananin, e como atração principal, o lançamento do projeto do Polo Criativo Digital, parque tecnológico especifico para esta área.

O evento também pretende oferecer conexões, fortalecer startups locais, além de atrair talentos e parcerias que visam transformar em um polo de tecnologia e inovação do Estado.

Durante o encontro, quatro profissionais renomados nacionalmente e internacionalmente na área de tecnologia, irão ministrar as palestras de acordo com a área de atuação de cada um, entre os palestrantes, o Claudio Brito – CEO Global Mentoring Group, baseado nos Estados Unidos, já treinou mais de 5 mil mentores em 27 países, e que abordará com o público virtualmente.

Na parte da arena Ananin de Robôs, espaço destinado para a demonstração de robôs desenvolvidos por um grupo de adolescentes do próprio município que trabalham com projetos de tecnologia. o espaço Conexão Ananin será dedicado ao networking e engajamento entre os participantes.

Podem participar do evento o público em geral, e principalmente aos jovens de Ananindeua, estudantes, startups locais, comunidade de inovação, empresários da área e pesquisadores.

As inscrições podem ser feitas neste link.

Serviço: SUMMIT – 1º Encontro de Inovação e Tecnologia

Data: 24 de maio

Hora: 19h

Local: Auditório da Unama BR

Foto: Divulgação