O 1° Seminário de Arquivo de Belém será realizado pela Prefeitura

A Prefeitura de Belém, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), vai realizar nesta quinta-feira (19), o 1° Seminário de Arquivo de Belém – Preservando e Democratizando a Memória.

A iniciativa tem como objetivo de compartilhar experiencias de arquivos entre instituições públicas, servidores e entidades da sociedade civil, no âmbito do projeto de implantação do futuro Arquivo Público Municipal de Belém.

O evento vai contar com a presença do Prefeito, Edmilson Rodrigues, a secretária de Administração do município, Jurandir Novaes, e reitores de instituições de ensino superior.

A ação também faz parte do projeto Memória e Patrimônio do Servidor e do Serviço Público da prefeitura de Belém, realizada por meio da Semed. O evento é ancorado na Universidade Livre da Amazônia (Ulam).

Veja a programação completa do 1° Seminário de Arquivo de Belém

8h às 9h – Credenciamento

9h às 10h – Mesa de Abertura

– Prefeito Municipal de Belém, Edmilson Brito Rodrigues;

– Secretária Municipal de Administração, Jurandir Santos de Novaes;

– Vice-reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira da Silva;

– Secretária de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Estado do Pará, professora Edilza Joana Oliveira Fontes;

– Reitor do Instituto Federal do Pará (IFPA), professor Cláudio Alex Jorge da Rocha;

– Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), professora Anaíza Vergolino e Silva;

– Diretor do Instituto Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), professor Armando Lírio de Souza;

– Diretor da Faculdade Arquivologia (FAARQ), professor Fernando de Assis Rodrigues.

10h às 12h30 – “Mesa Construindo pontes e conhecendo realidades: práticas e experiências sobre arquivos municipais”.

A mesa irá tratar dos diferentes processos de implantação de arquivos, além do funcionamento de gestão de documentos e dos desafios face à uma cultura organizacional.

Coordenação: Jurandir Santos de Novaes, secretária municipal de Administração; e professor Gilberto Cândido, vice-diretor da faculdade de Arquivologia.

Experiência do Arquivo Municipal de Marília (SP) e sua Gestão Documental:

Palestrante: Prof ª Drª. Marcia Cristina de Carvalho Pazin Vitoriano (UNESP – Marília/SP).

A experiência do Arquivo Geral do Município do Rio de Janeiro e gestão documental:

Palestrante: Prof ª Drª. Beatriz Kushnir.

A Experiência da Gestão Documental Digital no Arquivo Central da UFPA:

Palestrante: Cristian Mayko Carvalho da Costa, Diretor do Arquivo Central da UFPA.

O assento ao passado e o direito à memória:

Palestrante: Profa. Dra. Edilza Joana Oliveira Fontes.

14h30 – Início

14h30 às 18h – Mesa: “Estratégias democráticas para implantação do Arquivo Público Municipal de Belém por meio do Projeto Patrimônio e Memória do Serviço e do Servidor Público”.

Objetivo da mesa: discutir formas de construir coletivamente o projeto de implantação do Arquivo Público Municipal de Belém.

Coordenação: José Maia Bezerra Neto, professor de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e vice-presidente do IHGP; e Lucas Monte Verde, presidente da Associação dos Arquivistas do Pará.

O Arquivo Público do Estado do Pará e o tratamento dos documentos históricos – experiências e desafios de gestão

Palestrante: Leonardo da Silva Torii, diretor do Arquivo Público do Estado do Pará.

Arquivo Público Municipal de Belém: ações e diálogos iniciais para sua implantação.

Gestão Documental e o Sistema de Arquivo Municipal – Arquivista Bruna Marques.

Arquivo e narrativas como preservação da memória – historiadora Larissa Mendonça Alves.

Conceitos e prática da organização documental – bibliotecária Marly Jorge Brito.

Roda de conversa – Condução: Leonardo da Silva Torii, diretor do Arquivo Público do Estado do Pará.

Produto da Roda: relato de situacional dos arquivos e criação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.

