O 14° Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua serão apresentado na próxima semana

Na próxima quarta-feira (10) será realizado o 14° levantamento do Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua, que vai compartilhar informações que envolvem os lançamentos empresariais do setor, vendas, oferta final, preço e programa de habilitação como “Casa Verde Amarela” (CVA), e antigo “Minha Casa Minha Vida” (MCMV), em ambos os municípios.

O evento vai ser apresentado pelo Sindicato da Industria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-Pa), e vai acontecer de forma online, as 17h, voltada para o público de empresas associadas, convidados, representantes de instituições financeiras e imprensa.

Os resultados do terceiro trimestre de 2021 que serão apresentados durante o evento, são referentes a metodologias de pesquisa de campo e técnicas especificas, que identificam as oportunidades no mercado para novos empreendimentos e atendimento a diferentes faixas de clientes. Também será demostrado as ofertas de estoque de incorporadoras e dados sobre os lançamentos e vendas, avaliação do mercado residencial estratificado por tipologia, padrões, renda exigida e bairros.

A iniciativa é ligada pelo projeto “Melhorias do Mercado Imobiliário” realizado pela câmera Brasileira da indústria da Construção (CBI), por meios das Comissões da Industria Imobiliária (CII) e de habilitação de Interesse Social (CHIS), com a correalização do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O evento conta com o apoio do Sistema Fiepa e da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado do Pará (Ademi-PA).

Foto: Ascom Fiepa