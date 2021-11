O 3⁰ Encontro Nacional das Academias de Letras, Ciências e Artes do Brasil, foi sediado São Luís, no Maranhão

A cidade de São Luís, Estado do Maranhão, sediou nesta sexta-feira (29) e sábado (30), o 3⁰ Encontro Nacional das Academias de Letras, Ciências e Artes do Brasil, o evento aconteceu no Palácio Cristo Rei, o Palácio possui arquitetura ludoviscense do século XIX, tendo servido de moradia para nobres, escolas de jesuítas, sede do Arcebispado e, atualmente, abriga a Academia de Letras Ludovicense, o prédio é da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

A palestra principal do evento foi ministrada pela escritora e promotora de Justiça, Ana Luiza Almeida Ferro, que abordou o tema: “De 1612 a 2013: os papagaios amarelos, a fundação letrada de São Luís e a Academia Ludovicense de Letras”.

O Prof. Dr. Antônio Noberto foi o coordenador do evento que contou com a presença de vários membros da Academia Ludovicense de Letras – ALL, além das ilustres professoras; a Dra.Cecilia Maria Rodrigues de Sousa e a Dra. Magna Aspásia Fontenelle, presidente da Academia de Letras do Brasil (ALB).

Dezenas de poetas, escritores, professores, cientistas, juízes, políticos, oficiais militares, artistas e personalidades nacionais estiveram no encontro realizado pela Academia de Letras do Maranhão. O evento contou com apresentação de teatro, declamação de cordel, palestras, poesia e música. A confraternização, apresentou as múltiplas faces da cultura brasileira, entrega de títulos e medalhas fizeram parte também da programação.

No sábado, 30, aconteceu a outorga das comendas e medalhas para as personalidades homenageadas, cinco paraenses estiveram sendo agraciados pela Academia, três entram de Cametá. Dentre eles estavam: O vereador Ivan Tavares, que recebeu a medalha “Gonçalves Dias”, um reconhecimento da Academia dado a autoridades e a personalidades nacionais.

O prof. Arodinei Gaia recebeu a comenda “Dom João VI” pelo serviço prestado a reconstrução história do Brasil, o professor e jornalista Pedro Chaves foi homenageado com o título “Comendador da Ordem dos Benfeitores Culturais da Humanidade”.

Para os maranhenses, Cametá é a sua irmã mais nova, já que seu fundador teria sido o mesmo, o francês Daniel De La Touche.