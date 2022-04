O advogado e professor de Direito Penal Edmundo Oliveira, que é uma espécie de “embaixador paraense” junto à Organização das Nações Unidas – ONU, em Nova York, que vive no eixo Belém-Nova York, deu um pulinho até Paris, na França. Viagem de negócios.

. O governador Helder Barbalho já bateu o martelo: até julho a cidade de Salinópolis entrará no circuito da aviação comercial de carreira, ao receber para pousos e decolagens, aviões da Companhia Aérea Azul.

. Remo e Paysandu, ou Paysandu e Remo querem o VAR na final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional, mas o uso desse “árbitro” já foi descartado. Assim, os dois vão se enfrentar como no velho e bom duelo de RE-PA, diante de suas torcidas.

. Munícipes de Benevides reclamam da situação em que se encontram as principais vias da cidade, cheias de buraco e lama. Pedem que a administração pública tome providências e criticam operação tapa-buraco em pleno inverno amazônico.

. Aliás, tem caído verdadeiros torós na região de Benevides, com vendavais que têm deixado a população agitada e assustada, a exemplo do que aconteceu na semana passada.