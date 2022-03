O apresentador Datena confirma candidatura ao Senado

O apresentador José Luiz Datena decidiu que irá se candidatar ao Senado Federal na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB). Essa decisão esta acaba de vez com a pouca chance que havia dele sair para vice-governador de São Paulo.

Segundo o jornalista, ele recusou as investidas do presidente Jair Bolsonaro (PL), do ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura), do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e de Ciro Gomes (PDT). O apresentador deve concorrer ao cargo pelo União Brasil.

– Recebi vários convites, fiquei lisonjeado com todos eles. Sou um crítico do governo Bolsonaro, e o Tarcísio me convidou para ser senador. Sou crítico do governo Doria, e o Rodrigo me convidou também. Se as pessoas que eu critico me convidaram, é porque estou fazendo algo certo, estou do lado do povo – disse Datena à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Datena deve continuar como titular do Brasil Urgente, da Band, até o prazo máximo imposto pela lei eleitoral, que é 30 de junho. No entanto, ele já adianta que deixará de fazer comentários sobre temas nacionais que possam envolver os candidatos concorrentes ao Senado.

Garcia elogiou a postura do agora pré-candidato.

– Datena entende e tem a sensibilidade necessária para lutar pelos interesses da população de São Paulo no Senado. Sua vida e atuação profissional sempre foram pautadas pela indignação e disposição de combater injustiças. Tê-lo ao meu lado, só engrandece nossa coligação – disse.

Fonte: Pleno News

Foto: Band/Kelly Fuzaro