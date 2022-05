O Arquivo Público celebra uma programação especial aos 200 anos da Independência do Brasil

O Governo do Estado, já está pensando nas celebrações que serão realizadas em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. Nesta sexta-feira (13) o Governo do Pará, por meio do Arquivo Público do Pará e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realizará uma programação voltada a data de celebração da independência do Brasil.

As atividades ocorrerão nos dias 13, 14 e 24 de maio, com exposições de documentos públicos em duas escolas estaduais e uma palestra sobre o início da trajetória do Arquivo Público.

Na sexta-feira (13) a programação inicia com uma exposição “Bicentenário da Independência do Brasil: Registros nos documentos do Arquivo Público”, na E.E.E.F.M Augusto Olímpico, das 14h as 18h. Réplicas de documentos raros que registram atos do governo referentes a independência do Brasil, além de correspondências trocadas com as autoridades de Portugal e do Rio de Janeiro serão apresentadas aos alunos da escola.

Já no sábado (14), o Arquivo Público promoverá a palestra “As vésperas da Independência: A escrita da história nos documentos do Arquivo Público do Pará”, das 9h30 às 12h, nas próprias dependências do órgão público. a palestra se destina, ao público em geral, com objetivo de reforçar a importância dos documentos públicos paraenses para a memória regional.

E no ultimo dia de programação, que será 24 de maio, a exposição “Bicentenário da Independência do Brasil: Registros nos documentos do Arquivo Público”, volta ser apresentada, dessa vez para os alunos da escola pública, E.E.E.F.M. Renato Pinheiro Conduru, das 9h ás 12h.

