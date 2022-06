O Arraial de Todos os Santos começa nesta sexta-feira (17)

O Arraial de Todos os Santos da Fundação Cultural do Pará inicia hoje (17) as atividades no Centur, promovido pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Fundação Cultural do Pará. O festival contará com 106 grupos de quadrilha, entre adultos e mirins, vindos dos mais diversos municípios de interior, serão 15 dias de atividades, o evento encerra no dia 3 de julho.

O Arraial é uma tradicional festa da cultura popular e será composto por bailados, operetas, brinquedos, além de outras atividades. A programação acontecerá na praça do povo, com o concurso das quadrilhas adultas e mirins, e também na Praça do Artista, onde acontecerá a mostra de grupos parafolclóricos, Bois Bumbá, Boi de Máscaras, grupos de toadas, grupos regionais e artistas locais.

A partir do dia 20 de junho, será realizado no Teatro Margarida Schivazappa o Cordões de Bichos, além de homenagens ao talento do humorista Epaminondas Gustavo, interpretado pelo juiz Cláudio Rendeiro. O evento ainda terá 14 barracas de comidas típicas na quadra junina, além de muita música e celebração, com tudo o que há de melhor na cultura paraense.

As primeiras atividades começaram no Curro Velho, com o Auto Junino, e na Casa das Artes, com a Revoada nos dias 10 e 11 de junho.

Serviço

Arraial de Todos os Santos da Fundação Cultural do Pará

Data: 17 de junho a três de julho

Horário: a partir das 19h

Local: Centur – Av. Gentil Bittencourt, 650.

Confira a programação completa do XVIII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, clique aqui.

Confira a programação completa do Arraial de Todos os Santos 2022, clique aqui.

Foto: Reprodução / fcp.pa