O benefício de um salário mínimo será repassado para famílias em situação de vulnerabilidade social

O Governo do Estado do Pará vai entregar um benefício de um salário-mínimo para famílias em situação de vulnerabilidade social, em decorrência das fortes chuvas e dos alagamentos, ocorridos principalmente nas regiões Sudeste e Oeste da Pará neste início de ano.

O Governador Helder Barbalho, assinou o Decreto Estadual n° 2.117/2022, concedendo os benefícios do Programa “Recomeçar”, instituído pela segunda vez como medida de urgência á população atingida por desastres naturais.

Em suas redes sociais o Governador do estado disse que o decreto escabece o “Programa Recomeçar para que na Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, possam atender, através do Banco do Estado do Pará (Banpará), as famílias tingidas por enchentes, por desastres naturais

O Programa concede o auxílio financeiro em parcela única no valor de R$ 1.212,00, ás famílias paraenses em vulnerabilidade social á de calamidade pública ocorrida no primeiro semestre de 2022, e á situação de emergência ocasionada por fortes chuvas, deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos.

Para ter acesso ao benefício, a família deve ter renda mensal de até três salários-mínimos e residir em imóvel atingido diretamente pelas fortes chuvas, de forma grave. De acordo com informações, a iniciativa do governo é de oferecer as famílias um valor que possam utilizar na reconstrução dos imóveis.

Helder Barbalho afirmou que é preciso as famílias estejam cadastradas e reconhecidas pela assistência social do município para envio deste cadastro á Defesa Civil do Estado e, consecutivamente, para o Banpará poder fazer este pagamento”.

Os benefícios terão o valor por meio de um cartão magnético fornecido pelo Banco do Estado do Pará. O saque deverá ser realizado pelo contemplado no prazo máximo de seis meses, a contar da liberação.

A relação dos beneficiários será divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) no prazo máximo de 30 dias após a liberação do benefício, de acordo com o que determina o decreto estadual.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará