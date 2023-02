O Carnaval de Todas as Cores arrasta quase dez mil foliões no primeiro dia de folia em Outeiro

Após a lacuna deixada pela pandemia da covid-19, o carnaval em Outeiro, retorna ainda com mais força e alegria. Quase dez mil pessoas, segundo a polícia militar, participaram do primeiro dia de circuito de blocos alternativos em Outeiro.

Promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Regional de Outeiro (Arout), o Carnaval Belém de Todas as Cores no Distrito de Outeiro conta com uma estrutura especial de serviços públicos e o esforço de um amplo time de profissionais, garantindo a segurança e o bem-estar dos foliões. Seis blocos se apresentaram na noite deste domingo, 19, e não deixaram ninguém ficar parado.

Nem só de abadá é feito um bloco. No corredor da folia se viu de tudo, até a malévola apareceu para curtir a festa ” Eu gosto muito do filme da Malévola, ela é uma vilã boazinha, aí eu quis homenagear a personagem dela. Tá sendo maravilhoso esse carnaval aqui em Outeiro, só temos que agradecer”, disse a foliã Débora Amorim.

Prevenção

Carnaval é bom, mas pular com responsabilidade é fundamental. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) levou para o corredor da folia em Outeiro muita orientação com alegria. “Hoje trouxemos a prevenção para avenida. É uma parceria da Sesma com a Arout. Estamos distribuindo camisinhas, tanto masculina quanto feminina, sempre orientando os foliões. Queremos que todos tenham um carnaval com saúde “, explicou a técnica da Sesma, Gerlane Martins.

Gratidão

“Não tenho palavras para agradecer esse espetáculo de alegria e muita gente bonita no primeiro dia de carnaval em Outeiro. O corredor da folia tá lotado. Enquanto administrador da Arout, dedico minha eterna gratidão ao prefeito e a todos que fizeram esta festa acontecer”, afirma o administrador Regional do Outeiro, Maikenn Souza.

A folia continua na Ilha de Caratateua na terça-feira, 21, quando ocorrerá o desfile oficial de Blocos Carnavalescos e Escolas de Samba, a partir das 20h e na quarta-feira de cinzas, dia 22, será a vez do Bloco Rabo da Marreca, com previsão de arrastar uma multidão, que há dois anos espera pelo retorno da Marreca.

Texto: Grasiela Costa

Fonte: Agência Belém/Foto: Grasiela Costa