O Cartaz do Círio 2022 será apresentado no próximo sábado (28)

Está chegando a hora de conhecer o novo Cartaz do Círio 2022, a produção do cartaz 2022 foi de responsabilidade da diretoria do marketing, que compõem uma das oito diretorias da Festa de Nazaré (DFN).

O fotografo convidado deste ano é Salim Wariss, membro da Guarda de Nazaré, advogado e servidor público do Tribunal de Justiça do Pará. A ilustração de fundo do cartaz ficou por conta de josé Fernandes Fonseca Neto, o Zocca, artista paraense.

A divulgação do novo Cartaz do Círio 2022, será na Praça Santuário, no sábado (29), a partir das 19h30, com apresentação de shows de Luiz Pardal, Lucinha Bastos e Amazônia Jazz Band, com entrada franca.

Programação musical no dia 29/05

17h – Luís Pardal

18h – Lucinha Bastos

19h30 – Amazônia Jazz Band (na apresentação do Cartaz)

Foto de Wagner Santana