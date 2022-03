O Castramóvel de Ananindeua vai estar no bairro do Jaderlândia na próxima segunda-feira (21) 

O Castramóvel de Ananindeua que realiza ações para os pets dos moradores onde o Castramóvel estiver, está nesta segunda-feira (21) no bairro do Jaderlândia na Paróquia Cristo Peregrino, onde vai ficar durante quatro dias, sendo um dia para a realização de cadastro e coleta de sangue dos gatos, e no outro dia para a realização de cadastro e coleta de sangue de cachorros, e nos dois dias para a castração, sendo um dia para gatos e um dia para cachorro.

Os serviços de Castramóvel ofertados pela prefeitura de Ananindeua tem como objetivo evitar o abandono e garantir a saúde não somente dos animais, mas também da população, e principalmente levar o serviço de forma itinerante para quem não tem condições de pagar por um procedimento particular.

O Castramóvel de Ananindeua é um trailer equipado com centro cirúrgico, que pode ser levado para qualquer bairro do município. Para efetuar a inscrição do anima, o dono deve levar os documentos de RG,CPF e comprovante de residência.

Sobre os critérios de castração: os animais deve ser saudáveis, com idade entre 07 meses e 3 anos de vida, o animal deve estar em jejum hídrico, com idade entre 07 meses a 03 anos de vida, o animal precisar estar em jejum hídrico (6 horas) e sólido (8 horas) apenas no dia do procedimento cirúrgico, em caso de procedimento, e em caso de prenhez, a castração só poderá ser feita após o total desmame dos filhotes.

Foto: Divulgação